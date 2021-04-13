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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 16:23 | 

Yozgat İftar Vakti 2021 imsakiye bilgileri: Yozgat İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta?

Yozgat'ta iftar saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri ile netlik kazandı. Yozgat iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Yozgat'ta iftar saat kaçta yapılacak ve akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, imsakiye içerisinde yer alan detaylara göre Yozgat iftar vakti 2021 bilgileri ve sahur saatleri hakkında detaylar

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Yozgat iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 Yozgat Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Yozgat'ta iftar saat kaçta yapılacak ve Yozgat iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Yozgat iftar ve sahur saatleri ve 2021 imsakiye bilgileri

YOZGAT'TA İFTAR SAAT KAÇTA?

Yozgat'ta 13 Nisan 2021 tarihinde iftar 19.23'de gerçekleşecek.

YOZGAT İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:3119:2320:46*
214.04.202104:2919:2420:48
315.04.202104:2719:2520:49
416.04.202104:2519:2620:50
517.04.202104:2319:2720:52
618.04.202104:2119:2820:53
719.04.202104:2019:2920:54
820.04.202104:1819:3020:56
921.04.202104:1619:3120:57
1022.04.202104:1419:3220:58
1123.04.202104:1219:3321:00
1224.04.202104:1119:3421:01
1325.04.202104:0919:3521:02
1426.04.202104:0719:3721:04
1527.04.202104:0519:3821:05
1628.04.202104:0419:3921:07
1729.04.202104:0219:4021:08
1830.04.202104:0019:4121:09
1901.05.202103:5819:4221:11
2002.05.202103:5719:4321:12
2103.05.202103:5519:4421:14
2204.05.202103:5319:4521:15
2305.05.202103:5219:4621:17
2406.05.202103:5019:4721:18
2507.05.202103:4819:4721:19
2608.05.202103:4719:4821:21**
2709.05.202103:4519:4921:22
2810.05.202103:4419:5021:24
2911.05.202103:4219:5121:25
3012.05.202103:4119:5221:27***


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Ramazan ayı bu yılda koronavirüsün gölgesinde başladı. Virüsü atlatıp ilk 1 aylık süre içerisinde olan kişilere uyarılarda bulunan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "İlk 1 ay yenilenme ve toparlanma sürecidir. Bu insanların oruç tutmasını genel itibariyle önermiyoruz. Oruç tutacaksa bile mutlaka doktor izni ve kontrolü dahilinde tutması gerekir" dedi.

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Ramazan ayı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüsün etkisinde geçecek. Koronavirüs geçiren ve aktif hastaların oruç tutmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesinden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Kişi 1 sene önce koronavirüs atlatmışsa tabi ki oruç tutsun. Ne düzeyde atlattığı ve ne kadar hasar kaldığı çok önemli. Kişiden kişiye değişmekle beraber eğer aktif Kovid-19 hastasıysa, hafif de geçiriyorsa oruç tutmamalı. Eğer virüsü atlattı ve ilk 1 ay içerisinde ise yenilenme ve toparlanma sürecinde demektir. Bu insanların oruç tutmasını genel itibariyle önermiyoruz diye konuştu.

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Hastalığın ağır yada hafif seyretmesine bakmaksızın doktor kontrolü ve izninin önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Akkoyunlu, Koronavirüsü atlatalı 3 ay olanlar, özellikle orta ve ağır düzeyde geçirmiş olanların bazılarında uzun süren tedaviler veriyoruz. Bu dönemde tedavisini aksatmayacak şekilde veya aynı zamanda vücudu zayıf bırakmayacak düzeyde oruç tutmasına yine doktor kontrolünde izin verilebilir. Doktora danışılmadan tutulmamasını öneriyoruz dedi.

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