Yozgat İftar Vakti 2021 imsakiye bilgileri: Yozgat İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta?

Ramazan ayı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da koronavirüsün etkisinde geçecek. Koronavirüs geçiren ve aktif hastaların oruç tutmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesinden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, Kişi 1 sene önce koronavirüs atlatmışsa tabi ki oruç tutsun. Ne düzeyde atlattığı ve ne kadar hasar kaldığı çok önemli. Kişiden kişiye değişmekle beraber eğer aktif Kovid-19 hastasıysa, hafif de geçiriyorsa oruç tutmamalı. Eğer virüsü atlattı ve ilk 1 ay içerisinde ise yenilenme ve toparlanma sürecinde demektir. Bu insanların oruç tutmasını genel itibariyle önermiyoruz diye konuştu.