Yozgat İftar Vakti 2021 imsakiye bilgileri: Yozgat İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta?
Yozgat'ta iftar saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri ile netlik kazandı. Yozgat iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Yozgat'ta iftar saat kaçta yapılacak ve akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, imsakiye içerisinde yer alan detaylara göre Yozgat iftar vakti 2021 bilgileri ve sahur saatleri hakkında detaylar
Yozgat iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 Yozgat Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Yozgat'ta iftar saat kaçta yapılacak ve Yozgat iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Yozgat iftar ve sahur saatleri ve 2021 imsakiye bilgileri
YOZGAT'TA İFTAR SAAT KAÇTA?
Yozgat'ta 13 Nisan 2021 tarihinde iftar 19.23'de gerçekleşecek.
YOZGAT İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:31
|19:23
|20:46*
|2
|14.04.2021
|04:29
|19:24
|20:48
|3
|15.04.2021
|04:27
|19:25
|20:49
|4
|16.04.2021
|04:25
|19:26
|20:50
|5
|17.04.2021
|04:23
|19:27
|20:52
|6
|18.04.2021
|04:21
|19:28
|20:53
|7
|19.04.2021
|04:20
|19:29
|20:54
|8
|20.04.2021
|04:18
|19:30
|20:56
|9
|21.04.2021
|04:16
|19:31
|20:57
|10
|22.04.2021
|04:14
|19:32
|20:58
|11
|23.04.2021
|04:12
|19:33
|21:00
|12
|24.04.2021
|04:11
|19:34
|21:01
|13
|25.04.2021
|04:09
|19:35
|21:02
|14
|26.04.2021
|04:07
|19:37
|21:04
|15
|27.04.2021
|04:05
|19:38
|21:05
|16
|28.04.2021
|04:04
|19:39
|21:07
|17
|29.04.2021
|04:02
|19:40
|21:08
|18
|30.04.2021
|04:00
|19:41
|21:09
|19
|01.05.2021
|03:58
|19:42
|21:11
|20
|02.05.2021
|03:57
|19:43
|21:12
|21
|03.05.2021
|03:55
|19:44
|21:14
|22
|04.05.2021
|03:53
|19:45
|21:15
|23
|05.05.2021
|03:52
|19:46
|21:17
|24
|06.05.2021
|03:50
|19:47
|21:18
|25
|07.05.2021
|03:48
|19:47
|21:19
|26
|08.05.2021
|03:47
|19:48
|21:21**
|27
|09.05.2021
|03:45
|19:49
|21:22
|28
|10.05.2021
|03:44
|19:50
|21:24
|29
|11.05.2021
|03:42
|19:51
|21:25
|30
|12.05.2021
|03:41
|19:52
|21:27***
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