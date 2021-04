Youtube çöktü mü? 'Youtube sunucuyla ilgili bir sorun oluştu 429 hatası' nedir?

429 HATASI NEDİR? “429 Too Many Requests” hata mesajı, istemci tarafından internet sitesine ya da uygulamaya yapılar isteklerle ilgilidir. İnternet sitesinde yapılan her işlem çoğu zaman bir istek yaratır ve veritabanında işlenir. Kullanıcı ve kullanıcıların yaptığı istekler, yazılım tarafından belirlenmiş sınırı aşıyor ise bu hata mesajı görüntülenir.



İnternet sitesinde yapılan işlemler zaman zaman veritabanı bağlantısı kurularak veritabanları tablolarına kayıt edilmektedir. Yazılım tarafında yapılan işlemlerden sonra veritabanı bağlantısı kapatılmalıdır ve her işlem de yeni bir bağlantı açılmalıdır. Böylece sistem optimizasyonunu da sağlayabilirsiniz. Kapatılmayan bağlantılar gereksiz sistem kaynağı tüketecek ve yeni bağlantılar oluşturulmasını engelleyerek maksimum bağlantı hatası almanıza sebep olabilir.