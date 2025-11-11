×
Yönetmelikle zorunlu hale geldi! Tarlada yeni dönem: Çiftçi Mehmet Amca kurala uyup ekipmanlar ile işine koyuldu

Eskişehir'de yaşayan 67 yaşındaki çiftçi yeni yönetmeliğe uygun şekilde kask, koruyucu gözlük ve eldiveni takıp, traktörü ile tarlasını sürdü. Çiftçi Mehmet Son, "Bütün bu işleri kafamızda kask varken yapacağız. Herhangi bir zarara karşı kask bizi koruyacak" dedi.