Yönetmelikle zorunlu hale geldi! Tarlada yeni dönem: Çiftçi Mehmet Amca kurala uyup ekipmanlar ile işine koyuldu

"İNSAN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Tedbirlerin önemli olduğuna değinen Eskişehir Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği Başkanı Süleyman Buluşan, "Tabii ki insan sağlığı her şeyden önemli. Bu zamana kadar yaşanan kazalar sebebiyle alınmış bir tedbir. Belki ilk etapta üreticilerimize biraz zor gelebilir, ama olması gereken şey. Açık havada olduğumuz için bir sinek dahi gelse göze kaçabilir, o anda bir kazaya sebebiyet verebilir. Ondan dolayı alınması gereken güzel bir tedbir. İçişleri Bakanlığının yapmış olduğu bu anlamlı hizmete biz üreticilerin de uyması gerekiyor" ifadesine yer verdi.