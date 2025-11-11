Yönetmelikle zorunlu hale geldi! Tarlada yeni dönem: Çiftçi Mehmet Amca kurala uyup ekipmanlar ile işine koyuldu

"İŞLERİ KAFAMIZDA KASK VARKEN YAPACAĞIZ"
Konuyla alakalı konuşan 67 yaşındaki Mehmet Son, "Bu işi bizlerden başka yapacak adam yok, genç nesiller usandı. İşte burası bahçe, tarlayı sürdük. Traktör hazır, kaskımızı taktık, gözlüğümüzü geçirdik, eldivenler elimizde. Önce iş güvenliğini sağladık. Bundan sonra hep böyle kullanmak lazım. En ufak hasarda garantisi var. Kaskla kafayı koruyorsun. Sonuçta traktörün arkasında çapa var, kafana taş gelebilir. Gözlükle, gözlere duman ve sis gelmesini engelleyip daha rahat oluyorsun. Ben şimdi buraya ıspanak, maydanoz, tere ve roka ekeceğim. Nasip olursa bahara doğru marul dikeceğiz. İşte bu şekilde fasulye ve biber derken yavaş yavaş hepsinden ekeceğiz. Bütün bu işleri kafamızda kask varken yapacağız. Herhangi bir zarara karşı kask bizi koruyacak" dedi.