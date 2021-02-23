Yonca Evcimik’ten eski eşine sitem: Sen kendi kıymetini bilmedin, kusura bakma!
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, eski eşi Harun Özakıncı'nın Youtube sayfasına konuk oldu. Çok tartışılan 'Ayıp Şeyler' şarkısı hakkında konuşan Evcimik, 'ben bir şeyi yapıyorsam kırk kez düşünmüşümdür' dedi. Evcimik programın bir bölümünde eski eşine de sitem etti: ‘‘Sen kendi kıymetini bilemedin, kusura bakma’
Ben o şarkıyı çevremdeki insanlara dinlettim. Çok insandan fikir aldım, herkes şarkının arkasında durdu. Şarkı çıktıktan sonra kimseden destek alamadım. Bunları da yaşamam lazımmış çok yakınımdakilerin ne kadar dostum olduğunu gördüm. Şarkı çıkmadan önce 'süper' diyen insanlar sessizliğe gömüldü. Bunu yaşamak tecrübe etmek önemliydi.
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BEN ŞARKIMIN ARKASINDAYIM
Ben kendi söylediklerimden mesulüm, kimsenin ne anladığından değil. Çünkü insanların zeka seviyesiyle uğraşamayacağım bu saatten sonra. Benim anlatmak istediğim çok netti. Eleştirenlerin çoğu fake (sahte) hesaptı. Bunu yaptıran birileri vardı ben bunları inceledim. Elbet çıkar bir gün ortaya... Benim şarkıda söylediğim her şey satır satır yaşanıyor... Ben şarkımın arkasındayım hala... Son üç, dört haftadır bir sürü insan benim bahsettiğim şeylerin altını çizmeye başladı.
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KİMSE BANA BİR ŞEY YAPAMAZ
Bu hayatta benim bir duruşum var, ben inandığımın arkasında her istediğimi yapmakta mükellefim. Kim ne tepki gösterecek, yok efendim ‘ne diyecekler, toplum beni dışlar mı’ falan bunları düşünmedim. Bu saatten sonra benim umurumda değil, kimse bana bir şey yapamaz. Beni üzemezler, herkes kendi kapısını süpürecek önce...
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MANKEN OLSAYDIN DAHA İYİYDİ
Programın bir bölümünde eski fotoğrafları yayınlayan Harun Özakıncı’ya tepki gösteren Evcimik, ‘Sen kendi kıymetini bilemedin, kusura bakma! Entel dantel işlerle uğraştın. Yok yönetmen olayım… Manken olsaydın daha iyiydi. Amma çok reklamını yaptın’ sözleriyle eski eşine takıldı.
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Ölsem Yonca'nın eski eşi yazarlar
90’lı yıllarda televizyondaki önemli programlardan biri “Sabah Şekerleri”ydi... O zamanın deyişiyle “Sabah Şekeri” olmak bir prestijdi de... 1998 yılında ise Özlem Yıldız ve Harun Özakıncı, bu programı sundu. Bir dönemin Sabah Şekeri, şimdinin yönetmeni Harun Özakıncı değişen hayatını Kelebek'ten Eda Solmaz'a anlattı...
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“O dönem Yonca Evcimik’in eski kocası olduğum için tanınıyordum. Kanal D yöneticilerinden Faruk Bayhan da ‘Bunun eli yüzü düzgün, çenesi de iyi laf yapıyor, karısından yeni ayrıldı, popüler... Bunu Sabah Şekeri yapalım’ dedi. Yonca sayesinde televizyonda oldum. Ondan önce bu işlerle hiçbir alakam yoktu. Hatta marka yöneticisiydim. Televizyonda olmak çok hoşuma gitmişti. İşimi severek yapıyordum ve ‘Sabah Şekerleri’ne farklı bir boyut kazandırmıştık.
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O tarihte Türkiye’de ne kadar tiyatrocu varsa sabah 11.00’de ‘Sabah Şekerleri’ne konuk olurdu. Program, Can Gürzap, Müjdat Gezen, Nejat Uygur tiratlarıyla açılırdı. Ki bizden önce arabesk müziklerle başlarlardı. Programın formatını tamamen değiştirmiştik. Özlem Yıldız da konuşmalardan çok güzel paslar alır ve oynardı.
Reytinglerimiz ‘Çarkıfelek’in hemen arkasındaydı. Mehmet Ali Erbil, ‘Bunlar nasıl bu kadar çok reyting alıyor?’ diye sorardı.‘Sabah Şekeri’ olmak çok önemliydi. Benden sonra Özlem, Alp Kırşan’la devam etti. Canlı yayının da matematiği vardır. Biz, üzerinde çok çalıştık ve 1998 yılında çok iyi bir program ortaya çıkardık. Neden bu programı döndürmüyorlar, anlamıyorum. O dönem çok başarılı televizyonculuk yapılıyordu. 90’larda ekranda olan programcıların genel kültürü de çok iyiydi. Caz da blues da dinlerdik ama Serdar Ortaç’la çıkıp dans ederdik.”
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YONCA İLE YILDA BİR KEZ BULUŞUYORUZ
“90’larda Yonca (Evcimik) ile evliydim. Yonca’yı konsere ‘Karıcım güle güle’ diye yanaklarından öperek gönderirdim, ‘Hoş geldin’ diye karşılardım. Başka da bir şey hatırlamıyorum. Bir markam vardı, onun ithalatı ve ihracatı ile uğraşıyordum. Evimizin içi de şöhretli insan doluydu. Herkes gelir, giderdi. Ben uzaktan onları izlerdim. Ben de Yonca’yla gidebildiğim kadar konsere giderdim. Çünkü popüler kültürü çok severdim. 90’lara Yonca imzasını atmıştır. Yonca, bu işin hem sosyal hem de ekonomik kaymağını yedi, hakkıdır da... Ben de gözlemci bir adamım ki şu anki mesleğimi o zamanlar yaşadıklarımız oluşturdu.”
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Özakıncı ve Yonca Evcimik çifti, 1994’te evlendikten 3 yıl sonra boşandı. Özakıncı, “Yonca ile Bodrum’da aynı mahallede oturuyoruz. 5 kişilik bir nostalji grubumuz var, yılda bir kere toplanıyoruz. Yonca, hayatımızdaki bir insan. Biz 10 yaşımızdan beri arkadaşız... O yüzden hâlâ görüşüyoruz. Ama ölsek haberimizi ‘Yonca Evcimik’in eski eşi’ diye yapacaklar. Sorun değil, tabii.
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BAHTSIZ BEDEVİYİMDİR BEN
“Yonca’dan sonra bir evlilik yaptım ve kızım oldu. Bahtsız bedeviyimdir ben. Hep işlerimde sorunlar olmuştur. Hayatım boyunca doğru zamanda, doğru yerde olmamışımdır. Evliliklerim hep sonlanmıştır. Hayatımda en doğru şey ise 12 yaşındaki kızım Zeynep’in babası olmaktır.”