Yonca Evcimik’ten eski eşine sitem: Sen kendi kıymetini bilmedin, kusura bakma!

O tarihte Türkiye’de ne kadar tiyatrocu varsa sabah 11.00’de ‘Sabah Şekerleri’ne konuk olurdu. Program, Can Gürzap, Müjdat Gezen, Nejat Uygur tiratlarıyla açılırdı. Ki bizden önce arabesk müziklerle başlarlardı. Programın formatını tamamen değiştirmiştik. Özlem Yıldız da konuşmalardan çok güzel paslar alır ve oynardı.



Reytinglerimiz ‘Çarkıfelek’in hemen arkasındaydı. Mehmet Ali Erbil, ‘Bunlar nasıl bu kadar çok reyting alıyor?’ diye sorardı.‘Sabah Şekeri’ olmak çok önemliydi. Benden sonra Özlem, Alp Kırşan’la devam etti. Canlı yayının da matematiği vardır. Biz, üzerinde çok çalıştık ve 1998 yılında çok iyi bir program ortaya çıkardık. Neden bu programı döndürmüyorlar, anlamıyorum. O dönem çok başarılı televizyonculuk yapılıyordu. 90’larda ekranda olan programcıların genel kültürü de çok iyiydi. Caz da blues da dinlerdik ama Serdar Ortaç’la çıkıp dans ederdik.”