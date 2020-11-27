Yonca Evcimik’in eşi dostu da mı yok?

Yonca Evcimik’in kadın haklarını savunduğunu söylediği “Ayıp Şeyler” şarkısının sözleri sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Birçok kişi Evcimik’i cinsiyetçilikle suçladı. Kelebek yazarı Savaş Özbey, çok tartışılan şarkıyı yazdı...
Derken gözünü çıkarması: 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde yayınladığı yeni şarkısında dünyanın en cinsiyetçi mesajlarını verdi. Ne kendisinden beklenmeyecek bir şey... Eşi dostu da mı yok? Kimse mi tutmadı? Çok önemli kadın. 1991’de çıkardığı “Abone”, 90’larda Türk pop patlamasının miladı kabul ediliyor. Sonrası da geldi, “8.15 Vapuru” falan... Ama sen tut, tam 29 yıl sonra, “Ayıp Şeyler” diye bir rap şarkısı yap. Üstüne klip çek, yayın tarihini de 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ne denk getir. Ve dünyanın en cinsiyetçi mesajlarını ver:
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SAÇMA SAPAN BİR ŞARKI
“Açarsan mahremini içeri girer işte öyle... Dik dur ahlaklı ol ki seni hak ettiğin gibi sevsinler...” Hiç öyle bir kadın değil, belki niyet de iyi ama amacının ne olduğu anlaşılmayan, kafası karışık, saçma sapan bir şarkı. Kadına şiddete dikkat çekeceğim diye bir darbe de kendisi vurmuş. Ne kendisinden beklenmeyecek, ne kör gözüm parmağına bir şey bu yaptığı... Eşi dostu da mı yok? Kimse de “Sen n’apıyorsun? Bir dur, bu yanlış olur” demedi mi?
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AJDAR KADAR
Zaten sırf rap olsun diye yapılmış sıradan, hatta başarısız da bir çalışma. Şarkı: 2020, Kafa: Ortaçağ, Söz-müzik: E ancak Ajdar kadar anlayacağınız. Bir şarkı aynı anda nasıl hem demode, hem amatör, hem seksi kostümlü, hem ahlakçı, hem mesaj kaygılı hem cinsiyetçi olabilir? Keşke gerçek hayat da sosyal medya gibi olsa... Yaptığı bu paylaşımı silebilse... NOT: Geçen yazımda “Korona” isimli başyapıtını eleştirdiğim Ajdar’dan özrü bir borç bilirim.
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Şarkısı tartışma yarattı
Yonca Evcimik’in kadın haklarını savunduğunu söylediği “Ayıp Şeyler” şarkısının sözleri sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Birçok kişi Evcimik’i cinsiyetçilikle suçladı. Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, “Ayıp Şeyler” adlı şarkısını 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde tüm dijital platformlarda yayınladı. Şarkısında rap yapan sanatçı, toplumsal sorunlara farkındalık yaratmak istediğini söyledi. Fakat Evcimik’in şarkısının sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilip “cinsiyetçi” olduğu öne sürüldü. Evcimik, Twitter’da en çok konuşulan konular arasına girdi. Şarkıcının 90’larda başrolünde yer aldığı “Çılgın Bediş”in senaryo yazarlarından Burak Akkul da “Yonca Evcimik öylesine bir şarkı yapmış ki, ben 20 yıl önce Çılgın Bediş’i yazdığıma pişman oldum” ifadesini kullandı.
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Evcimik hakkında sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:
Yonca Evcimik’in son şarkısı, 2020’nin ne kadar daha kötü gidebileceğinin kanıtı olmuş. Yonca Evcimik dinliyorum gözlerim kapalı önce hafiften bir kalp çarpıntısı sonra kulakta kanama. Bir kişi bile ‘biz ne yapıyoruz’ demedi mi bu şarkıyı internete koyarken? Aynı anda hem cinsiyetçi, hem mizojinist, hem ahlâkçı, hem demode, hem de berbat bir şarkı yapmış. Kadın haklarını savunmaya çalışırken kadın düşmanlığının hasını yapmış. Kadına yönelik şiddetle mücadele gününde yayınlanan şarkı. Teşekkürler Yonca Evcimik neyle mücadele ettiğimizi daha net anlatmış olduk.
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İŞTE O ŞARKI
Haksızlık, almış başını gitmiş Dünyanın, çivisi çıkmış, mahvedilmiş Edep ahlak terbiye yerlerde Namusum acaba kimlerin elinde Erkeklerin her zaman hedefi belli Ama kadının fendi erkeği yendi Amcaların kolunda cillop çıtırlar Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar Fakat belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar Sen kadınsın zekisin Ama bazen de gerçekten aşırı cinssin Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle Açarsan mahremini içeri girer işte öyle Uçkuruna sahip çıkamayandan Yeteri kadar çekmedik mi? Dik dur ahlaklı ol ki Seni hakettiğin gibi sevsinler
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KONUŞULSUN TARTIŞILSIN KAVGA EDELİM
Yonca Evcimik, şarkıya gelen tepkiler sonrası bir açıklama yaptı: “Tepkileri bekliyordum ama bu kadar hızlı olacağını düşünmüyordum. Özgür irademle istediğimi yaparım. 40 yıldır çizgimi bozmadan bu sektördeyim, üstelik başak burcuyum... 40 kere düşünmeden iş yapmam. Zaman aşk meşk, giderli şarkılar zamanı degil. Toplumun sosyal problemleri konusunda farkındalık yaratmak , tartışmaya açmak ve etki yaratmak zamanı.. Ve memnuniyetle görüyorumki şarkım bu ortamı yarattı.. Gerisi teferruat..
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Toplumun sosyal problemleri konusunda farkındalık yaratmak, konuları tartışmaya açmak ve etki yaratmak zamanı. Ve şarkım bu ortamı yarattı. Gerisi teferruat. Konuşulsun, tartışalım, kavga edelim ama çözüm bulalım, sosyal yaraları saralım... Ayıp olan ne varsa altını çizmek istedim, kadın, erkek, hayvan fark etmeden.” İsmail Bayrak