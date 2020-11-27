Yonca Evcimik’in eşi dostu da mı yok?

SAÇMA SAPAN BİR ŞARKI “Açarsan mahremini içeri girer işte öyle... Dik dur ahlaklı ol ki seni hak ettiğin gibi sevsinler...”

Hiç öyle bir kadın değil, belki niyet de iyi ama amacının ne olduğu anlaşılmayan, kafası karışık, saçma sapan bir şarkı. Kadına şiddete dikkat çekeceğim diye bir darbe de kendisi vurmuş.

Ne kendisinden beklenmeyecek, ne kör gözüm parmağına bir şey bu yaptığı...

Eşi dostu da mı yok? Kimse de “Sen n’apıyorsun? Bir dur, bu yanlış olur” demedi mi?

