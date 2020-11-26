Yonca Evcimik’in ‘Ayıp Şeyler’ şarkısı sosyal medya gündeminde – İşte çok konuşulan şarkının sözleri
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in, kadına, çocuğa ve hayvana şiddet konularında farkındalık yaratmak amacıyla çıkardığı 'Ayıp şeyler' adlı şarkısındaki sözler sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Bazı kullanıcılar, Yonca Evcimik’in şarkısını cinsiyetçi olmakla suçladı. İşte Yonca Evcimik’in çok konuşulan Ayıp Şeyler şarkısının sözleri…
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Yonca Evcimik, 'Ayıp şeyler' adlı şarkısıyla gündemde. Amacının kadına şiddete dikkat çekmek olduğunu belirten Yonca Evcimik, şarkıdaki sözlerin yanı sıra RAP performansıyla sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Özellikle “Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle” sözleri çok konuşuldu.
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Şarkının sözlerinin tamamı şöyle:
Haksızlık, almış başını gitmiş Dünyanın, çivisi çıkmış, mahvedilmiş Edep ahlak terbiye yerlerde Namusum acaba kimlerin elinde Allah'ı para olmuş hepsinin Ama bu özgür irade, yine de hep senin Erkeklerin her zaman hedefi belli
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Ama kadının fendi erkeği yendi Amcaların kolunda cillop çıtırlar Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar Baylar ve hanımlar Ezilen ve ezdiren kadınlar Üstümüze gelen tüm adımlar Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar Yaptıklarınız sizi tanımlar Artık silkelenin hadi kendinize gelin Hey heyhey heyler hanımlar beyler Bu kadar olmaz bunlar ayıp şeyler Kadına, çoluk-çocuğa, hayvana şiddet, tecavüz, dayak kesmedi mi sizi uyan artık hemcinsim Sen kadınsın zekisin Ama bazen de gerçekten aşırı cinssin Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle
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Açarsan mahremini içeri girer işte öyle Uçkuruna sahip çıkamayandan Yeteri kadar çekmedik mi? Dik dur ahlaklı ol ki Seni hak ettiğin gibi sevsinler İşte bak bu kadın, kadın gibi kadın desinler Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar Üstümüze gelen adımlar Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar Yaptıklarınız sizi tanımlar Artık silkelenin hadi kendinize gelin Hey heyhey heyler hanımlar beyler Bu kadar olmaz bunlar ayıp şeyler...