Yonca Evcimik’in ‘Ayıp Şeyler’ şarkısı sosyal medya gündeminde – İşte çok konuşulan şarkının sözleri

Ama kadının fendi erkeği yendi

Amcaların kolunda cillop çıtırlar

Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar

Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar

Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar

Üstümüze gelen tüm adımlar

Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar

Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar

Yaptıklarınız sizi tanımlar

Artık silkelenin hadi kendinize gelin

Hey heyhey heyler hanımlar beyler

Bu kadar olmaz bunlar ayıp şeyler

Kadına, çoluk-çocuğa, hayvana şiddet, tecavüz, dayak kesmedi mi sizi uyan artık hemcinsim

Sen kadınsın zekisin

Ama bazen de gerçekten aşırı cinssin

Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın

Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma

Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle