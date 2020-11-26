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Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 10:09 | 

Yonca Evcimik’in ‘Ayıp Şeyler’ şarkısı sosyal medya gündeminde – İşte çok konuşulan şarkının sözleri

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in, kadına, çocuğa ve hayvana şiddet konularında farkındalık yaratmak amacıyla çıkardığı 'Ayıp şeyler' adlı şarkısındaki sözler sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Bazı kullanıcılar, Yonca Evcimik’in şarkısını cinsiyetçi olmakla suçladı. İşte Yonca Evcimik’in çok konuşulan Ayıp Şeyler şarkısının sözleri…

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Yonca Evcimik, 'Ayıp şeyler' adlı şarkısıyla gündemde. Amacının kadına şiddete dikkat çekmek olduğunu belirten Yonca Evcimik, şarkıdaki sözlerin yanı sıra RAP performansıyla sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Özellikle “Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle” sözleri çok konuşuldu.

2Şarkının sözlerinin tamamı şöyle:
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Şarkının sözlerinin tamamı şöyle:

Haksızlık, almış başını gitmiş
Dünyanın, çivisi çıkmış, mahvedilmiş
Edep ahlak terbiye yerlerde
Namusum acaba kimlerin elinde
Allah'ı para olmuş hepsinin
Ama bu özgür irade, yine de hep senin
Erkeklerin her zaman hedefi belli

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Ama kadının fendi erkeği yendi
Amcaların kolunda cillop çıtırlar
Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar
Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar
Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Üstümüze gelen tüm adımlar
Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar
Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar
Yaptıklarınız sizi tanımlar
Artık silkelenin hadi kendinize gelin
Hey heyhey heyler hanımlar beyler
Bu kadar olmaz bunlar ayıp şeyler
Kadına, çoluk-çocuğa, hayvana şiddet, tecavüz, dayak kesmedi mi sizi uyan artık hemcinsim
Sen kadınsın zekisin
Ama bazen de gerçekten aşırı cinssin
Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın
Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma
Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle

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Açarsan mahremini içeri girer işte öyle
Uçkuruna sahip çıkamayandan
Yeteri kadar çekmedik mi? Dik dur ahlaklı ol ki
Seni hak ettiğin gibi sevsinler
İşte bak bu kadın, kadın gibi kadın desinler
Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar
Üstümüze gelen adımlar
Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar
Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar
Yaptıklarınız sizi tanımlar
Artık silkelenin hadi kendinize gelin
Hey heyhey heyler hanımlar beyler
Bu kadar olmaz bunlar ayıp şeyler...

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