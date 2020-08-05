Yonca Evcimik’e haciz şoku! Kredi borcunu ödeyemeyen şarkıcı evinden oldu!
Yonca Evcimik, özel bir bankadan çektiği yaklaşık bir milyon liralık kredi borcunu ödeyemedi. Banka, kredi çekilirken ipotek gösterilen evin satılması için İcra Müdürlüğü’ne başvurdu
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BANKADAN İHTARNAME
Yonca Evcimik, geçtiğimiz yıl özel bir bankadan kredi çekti. Günaydın'da yer alan habere göre; yaklaşık 1 milyon lira kredi alan Evcimik, bir süre sonra krediyi ödeyemedi.
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Banka, Yonca Evcimik'e ihtarname göndererek kredinin ödenmesini istedi.Ancak bankadan gönderilen ihtarnameye rağmen borç ödenmedi. Banka bunun üzerine İcra Müdürlüğü'ne başvurarak Evcimik'in ipotek gösterdiği evin satılmasını istedi.
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3.5 MİLYON BEDEL
Banka, Kadıköy'deki evin satışı sonrası kendilerine ödeme yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Evcimik hakkında asıl alacak bedeli ve dosya giderleri için yaklaşık 900 bin liralık takip başlatıldı.
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İcra takibi sırasında Evcimik'e ait Fenerbahçe'de bulunan ters dubleks eve kıymet takdiri yapıldı.Bilirkişi, evin 3,5 milyon değerinde olduğunu bildiren rapor sundu. Ev, icra Özel İstihbarat yoluyla satılacak.