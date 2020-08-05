MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYonca Evcimik’e haciz şoku! Kredi borcunu ödeyemeyen şarkıcı evinden oldu!
GeriMagazin Yonca Evcimik’e haciz şoku! Kredi borcunu ödeyemeyen şarkıcı evinden oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 09:18,

Yonca Evcimik’e haciz şoku! Kredi borcunu ödeyemeyen şarkıcı evinden oldu!

Yonca Evcimik, özel bir bankadan çektiği yaklaşık bir milyon liralık kredi borcunu ödeyemedi. Banka, kredi çekilirken ipotek gösterilen evin satılması için İcra Müdürlüğü’ne başvurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1BANKADAN İHTARNAME
Abone Olgoogle-news

BANKADAN İHTARNAME

Yonca Evcimik, geçtiğimiz yıl özel bir bankadan kredi çekti. Günaydın'da yer alan habere göre; yaklaşık 1 milyon lira kredi alan Evcimik, bir süre sonra krediyi ödeyemedi.

2
Abone Olgoogle-news

Banka, Yonca Evcimik'e ihtarname göndererek kredinin ödenmesini istedi.Ancak bankadan gönderilen ihtarnameye rağmen borç ödenmedi. Banka bunun üzerine İcra Müdürlüğü'ne başvurarak Evcimik'in ipotek gösterdiği evin satılmasını istedi.

33.5 MİLYON BEDEL
Abone Olgoogle-news

3.5 MİLYON BEDEL

Banka, Kadıköy'deki evin satışı sonrası kendilerine ödeme yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Evcimik hakkında asıl alacak bedeli ve dosya giderleri için yaklaşık 900 bin liralık takip başlatıldı.

4
Abone Olgoogle-news

İcra takibi sırasında Evcimik'e ait Fenerbahçe'de bulunan ters dubleks eve kıymet takdiri yapıldı.Bilirkişi, evin 3,5 milyon değerinde olduğunu bildiren rapor sundu. Ev, icra Özel İstihbarat yoluyla satılacak.

5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi