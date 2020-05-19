Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aralarında İstanbul'un da olduğu büyükşehirlere giriş-çıkış yasağı getirilmişti. Geçtiğimiz hafta bazı şehirler için seyahat yasağı sınırlaması kaldırıldı. 30 büyükşehir ve Zonguldak'la başlayan kısıtlamalar 15 ilde devam ederken; her pazartesi kabine toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mayıs'ta önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanının açıklamaları ardından gözler bir kez daha yolların durumuna ve otobüs ve uçak seferlerine çevrildi. Peki, yollar ne zaman açılacak? Haziranda otobüs ve uçak seferleri başlayacak mı?