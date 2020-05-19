Yollar ne zaman açılacak? Haziranda otobüs ve uçak seferleri başlayacak mı?
Corona virüsü önlemleri kapsamında mart ayından bu yana otobüs ve uçak seferleri durdurulmuştu. Özel araçlarıyla ise ancak seyahat izni alarak şehir dışına çıkabilecek olan vatandaşlar, yolların tamamen ne zaman açılacağını merak ediyor. 4 adımda gerçekleşecek normalleşme takvimi 11 Mayıs itibariyle uygulanmaya başladı. Peki, yollar ne zaman açılacak? Haziranda otobüs ve uçak seferleri başlayacak mı?
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aralarında İstanbul'un da olduğu büyükşehirlere giriş-çıkış yasağı getirilmişti. Geçtiğimiz hafta bazı şehirler için seyahat yasağı sınırlaması kaldırıldı. 30 büyükşehir ve Zonguldak'la başlayan kısıtlamalar 15 ilde devam ederken; her pazartesi kabine toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mayıs'ta önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanının açıklamaları ardından gözler bir kez daha yolların durumuna ve otobüs ve uçak seferlerine çevrildi. Peki, yollar ne zaman açılacak? Haziranda otobüs ve uçak seferleri başlayacak mı?
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Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Bir süredir devam eden büyük şehirler arası seyahat ve yolculuk yasağına ilişkin konuşkan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları söyledi; "Sağlık Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Kurulu çerçevesinde normalleşme takvimini adım adım gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır."
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Erdoğan, daha önce koronavirüs tedbirlerine tam uyulması durumunda “Ramazan’ın ardından çifte bayram yaşayacağız” açıklamasıyla bayramdan sonra tüm illerde yasağın kalkabileceği sinyalini verdi.
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SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDEN İLLER HANGİLERİ?
Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.
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Uçuslar ne zaman açılacak?
Koronavirüs salgını nedeniyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran THY, yasakların sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı.Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre, Haziran ayında tüm iç hat uçuşlarını başlatmayı düşünen THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak gerçekleştirmeye başlayacak. Yasağın ardından ilk etapta uçuşların yüzde 60'nın icra edileceği planlanıyor.