Yol çalışmasıyla görüldü: Babalarının vasiyetini yerine getirmişler! '1888 tarihinde yapıldığını tespit ettik'

Rize Belediyesi tarafından Rize Merkez Cumhuriyet Caddesi'nden başlayarak Kale Mahallesi boyunca Yağlıtaş Mahallesi'ne kadar uzanacak yol çalışması başlatıldı. Başlatılan çalışma kapsamında Atatürk Caddesi'nin Kale Mahallesiyle birleştiren güzergahta bulunan ve 1940'lı yıllarda bir kısmı, 1960'lı yıllarda ise tamamı kapatılan ve ‘Çitanın köprüsü' olarak bilinen tarihi kemer köprünün üzeri yeniden açılmaya başladı.
Çalışma kapsamında Osmanlıca yazılmış kitabesi de ortaya çıkan kemer köprünün 1888 yılında Zırhzade Hacı İzzet Efendi'nin hayrına yapıldığı öğrenilmiş oldu.