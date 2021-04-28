Son dakika: YÖK tüm üniversitelere bildirdi.. Üniversiteler için uzaktan eğitim tavsiyesi.. Sınavlar iptal olacak mı? İşte detaylar..

ÜNİVERSİTE SINAVLARI İPTAL OLACAK MI? Yazıda, bu karar doğrultusunda bütün yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrim içi gerçekleştirilmesi tavsiye edildi.



Ayrıca yazıda, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleriyle ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarının imkanları doğrultusunda, gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi istendi.