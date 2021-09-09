YÖK'ten pedagojik formasyon açıklaması: 2021 2022 Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman alınacak?
YÖK, 2021 2022 Pedagojik formasyon eğitimiyle ilgili duyuru paylaştı. Yükseköğretim Kurulu, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı'nın yeniden başlatılacağını açıkladı. Öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanlar öğretmenliğe başvurabilecek. Peki, 2021 2022 Pedagojik formasyon başvuruları ne zaman alınacak?
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Yükseköğretim Kurulu, pedagojik formasyon eğitimine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı"nın ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacağı bilgisi verildi. Önümüzdeki günlerde program ile ilgili ayrıntılı bilgi verileceği de duyuruldu.
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YÖK tarafından yapılan duyuruda;
"Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitimde İş Birliği Protokolü" güncellenmekte olup, 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı", ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır.
Önümüzdeki günlerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır." İfadelerine yer verildi.
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ÖĞRETMEN ADAYLARINA PEDAGOJİK FORMASYON HAKKI
Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal ederek Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlama koşulu getirmişti.
Ancak, kararın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen hiçbir yükseköğretim kurumunda öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı açılmadı.
Talim ve Terbiye Kurulu oluşacak mağduriyetleri önlemek üzere toplanarak söz konusu kararı "Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecekleri" şekilde genişletti.