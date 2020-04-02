Yoksullara yiyecek dağıttı

23 yaşındaki Prince Jackson, Los Angeles'ta etkinlik gösteren bir yardım derneğiyle birlikte kentin yoksul bölgelerinde yiyecek dağıttı.Jackson, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayıp onlarla birlikte cep telefonu kameralarına poz verdi.Prince Jackson, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Los Angeles'ta yiyecek sıkıntısı çekilen yerler olduğunu biliyoruz diyerek bu konuda ihtiyacı olanların bilgilendirme yapmasını istedi.Yiyecek dağıtımı sırasında Jackson'ın yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Jackson, sosyal medya paylaşımında da umutlu olmak gerektiğini vurguladı.