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Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 14:24, /

Yoksullara yiyecek dağıttı

Michael Jackson'ın en büyük oğlu Prince Jackson da coronavirüs mücadelesine katkı sunmak için harekete geçti.

BACKGRID USA

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1İHTİYACI OLANLARA YARDIM ELİNİ UZATTI

İHTİYACI OLANLARA YARDIM ELİNİ UZATTI

23 yaşındaki Prince Jackson, Los Angeles'ta etkinlik gösteren bir yardım derneğiyle birlikte kentin yoksul bölgelerinde yiyecek dağıttı.

2HATIRA POZLARI

HATIRA POZLARI

Jackson, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayıp onlarla birlikte cep telefonu kameralarına poz verdi.

3YİYECEK SIKINTISI OLDUĞUNU BİLİYORUZ

YİYECEK SIKINTISI OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Prince Jackson, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda "Los Angeles'ta yiyecek sıkıntısı çekilen yerler olduğunu biliyoruz" diyerek bu konuda ihtiyacı olanların bilgilendirme yapmasını istedi.

4UMUDU YİTİRMEMEK GEREK

UMUDU YİTİRMEMEK GEREK

Yiyecek dağıtımı sırasında Jackson'ın yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Jackson, sosyal medya paylaşımında da umutlu olmak gerektiğini vurguladı.

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