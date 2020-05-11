MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYokluğuna hiç alışamadım, hiç alışamayacağım...
GeriMagazin Yokluğuna hiç alışamadım, hiç alışamayacağım...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 10 Mayıs 2020 - 23:00,

Yokluğuna hiç alışamadım, hiç alışamayacağım...

Ünlü isimler annelerinin ve sevdiklerinin Anneler Günü’nü sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı. Kimi en anlamlı fotoğraflarını paylaştı, kimiyse annelerine özlemlerini yazdıkları mesajlarla dile getirdi. İşte Anneler Günü paylaşımları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1ACUN ILICALI
Abone Olgoogle-news

ACUN ILICALI

DoğrulanmışYokluğuna hiç alışamadım, hiç alışamayacağım..

2HAZAL KAYA
Abone Olgoogle-news

HAZAL KAYA

Anca yetiştik Anneler Gününe, malum bebek bakımı zor. Bugün benim bir insan yavrusuna annelik yaparken kutladığım ilk anneler günüm, pek güzelmiş böylesi de. Herhangi bir canlıya karşılıksız bir sevgiyle emek veren, doyuran, büyüten bütün kadınların Anneler Günü’nü kutlarım

3ANIL ALTAN
Abone Olgoogle-news

ANIL ALTAN

Öncelikle beni ben yapan, şu andaki yaşamıma ,yaşantıma sebep olan annelerimin Anneler Günü’nü kutlarım...tüm annelerin, sadece doğurmuş olan değil, sahiplenen, vicdanlı olup hayata, doğaya diğer canlılara anaç yaklaşan ,değer veren, sevgi besleyen, yaratan ,kollayan, sorumluluk alan, tüm siz muhteşem kadınların da Anneler Günü kutlu olsun.Son cümlem de sana güzel karım hayatımızın her evresinde olduğu gibi bu yolculukta da kendine hayran bıraktırıyorsun...kızlarımız ve ben çok şanslıyız... Çünkü sen varsın. Anneler Günün kutlu olsun

4BURCU KARA
Abone Olgoogle-news

BURCU KARA

Anne de olsam, anneme yetişmemin imkanı yok. Kendi anneliğim hep gölgede kalır onun yanında. Önce onun, sonra tüm annelerin, aylardır evlatlarından uzak kalan tüm sağlık çalışanlarının, kalbinde çocuk sevgisi olan herkesin günü kutlu olsun.

5EBRU ŞALLI
Abone Olgoogle-news

EBRU ŞALLI

Geçtiğimiz ay oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'dan duygulandıran Anneler Günü paylaşımı geldi; Yeryüzündeki tüm annelerin Anneler Günü kutlu, mutlu olsun. Annelerimin ellerinden öperim. Bugün yanımda olduğunu hissettiren tüm annelerin gözlerinden öperim. Ponçik hep benimle hiç ayrılmayacak... Sadece 9 yıl canlı bir meleğin yaşadığına şahit oldum, yaşamaya devam edecek.

6Nazlı Kurbanzade Sunal
Abone Olgoogle-news

Nazlı Kurbanzade Sunal

“Anne olunca anlarsın.” 9 ay öncesine kadar annemden en çok duyduğum cümleydi belki de. Haklıymış. Anne olunca gerçekten anladım ki bu başka bir sevgi, başka bir aşk, başka bir duygu, başka bir endişe, başka bir heyecan.. Bambaşka bir şeymiş. Kalbimde bu kadar çok farklı duyguya aynı anda yer olabileceğini hiç bilemezdim. Meğer ne genişmiş. Başta annelerim Şehnaz Kurbanzade ve Gül Sunal olmak üzere tüm annelerin, kendini anne hissedenlerin, anne olacak olanların ve kalbinde anne sevgisi hisseden tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun. Ve canım Narin en büyük teşekkür sana, iyi ki beni seçtin.

7Fahriye Evcen
Abone Olgoogle-news

Fahriye Evcen

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Anneler Günü'nde bu fotoğrafı, 'Aşkım' notuyla paylaştı.

8CANER ERKİN
Abone Olgoogle-news

CANER ERKİN

Hayatımın 2. Anneler günü çok güzel anne oldun iyi ki de oldun aşkım bir ömür kızımızla beraber çok mutlu, huzurlu ve sağlıklı olalım inşallah sana çok aşığım her şeyim

9GANİ MÜJDE
Abone Olgoogle-news

GANİ MÜJDE

Bir kadına aldığım ilk hediyeydi. Anneler Günü’ydü. Berber çıraklığımdan kazandığım para ancak bir kolonyaya yetmişti. Çok sevinmişti ya da sevinir gibi yapmıştı. Babamdan hediye almaya çok alışkın olmayan Balkan göçmeni annem. Zaten Türkiye'ye gelir gelmez beni doğurmuştu ve ‘bana en büyük hediye sensin’ derdi. Oysa o bana en büyük hediyeymiş. O kolonya kokusu hala burnumda. Anneniz yanınızdaysa sımsıkı sarılın, bırakmayın onu. Kanatları var, uçup gidiyorlar bir zaman...

10PINAR ALTUĞ
Abone Olgoogle-news

PINAR ALTUĞ

Anneler Günü’nde hep bir yanım buruk, annemi özlüyorum çünkü ama dünyanın en güzel kelimesiyle hitap edilme sebebim kucağıma geldiği günden beri de anlamı çok başka.

11ÇAĞLA ŞIKEL
Abone Olgoogle-news

ÇAĞLA ŞIKEL

Sana verebileceğim en güzel çiçek en büyük sevgi en büyük aşk en büyük teşekkür bizim sana hissettiklerimizi bana yaşatanlar, işte bu güzel yavrular... Ama yine de hakkını ödeyemem. Biliyorum yine en çok ablamla beni seviyorsun, bunu Anne olunca anladım. Ve Anladım ki beni bu dünyada senden daha çok kimse sevemez...İyi ki varsın iyi ki bizim Annemizsin. Tüm Annelerin günü kutlu olsun

12KEREM ALIŞIK
Abone Olgoogle-news

KEREM ALIŞIK

KEREM Alışık, 2014 yılında hayatını kaybeden annesi Çolpan İlhan için duygusal bir şiir kaleme aldı. Ünlü oyuncu, Anneler Günü için yazdığı şiirde Çolpan İlhan’a şöyle seslendi: “Canım anneciğim; yine sensiz bir Anneler Günü. Kanlıca’dayım, evin rıhtımında. Sen yoksun. Anne kokan çiçekler var etrafımda. Bir görsen, nasıl da kendini çolpan yıldızı zanneden kuşlar uçuşuyor havada. Sen gidince gökyüzünü bana kapattılar anne, çolpan yıldızına ulaşamıyorum. Ellerini özledim anne, senin o ellerin gibisi yoktur, oğlunun yüreğine yüreğine dokunur. Ben hiçbir yere gidemedim, elinin değdiği yerlerde kaldım anne.”

13DEMET ŞENER
Abone Olgoogle-news

DEMET ŞENER

Başta kendi annem olmak üzere, anne olan, olmayan, içinde annelik şefkati barındıran tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum

14NAZAN ŞORAY
Abone Olgoogle-news

NAZAN ŞORAY

Her gün aklımızdasın... Hele bir arada olunca… Senden bahsetmek iyi geliyor sanki. Ama diğer günler beyninin bir yerinde sürekli kendini hatırlatan bir sızı. Türkân- Nazan- Figen

15BELÇİM BİLGİN
Abone Olgoogle-news

BELÇİM BİLGİN

Anneciğimi ve bütün anneleri özlem, içtenlikle sarıp, öpüyorum. Teşekkürler.Bize en büyük anneliği yapan doğa anaya da sonsuz saygılarımı gönderiyorum.

16SÜHA UYGUR
Abone Olgoogle-news

SÜHA UYGUR

Hepimiz turnelerde dünyaya geldik... Turne yollarında, kulis arkalarında, otel odalarında çok zor şartlar içinde hem çalışıp hem de bizleri büyüttünüz... Hakkınızı ödeyemeyiz “ANNE”... Sizin ve tüm annelerin günü kutlu olsun...

17MUSTAFA SANDAL
Abone Olgoogle-news

MUSTAFA SANDAL

Benim 1 Numaram, en kıymetlim cesur ve fedakar annem ve dünyanın en cool babaannesi… Anneler Günün kutlu olsun. Şu fotoğraftaki tarz bir yana kalbime aktardığın tarz için sana ebediyen minnettarım

18ZAFER ALGÖZ
Abone Olgoogle-news

ZAFER ALGÖZ

Sevgili Anacığım… Daha doğmadan kariyer planımı yapıp. Beni doğurduğun için minnettarım. Hakkın ödenmez Güner Anam. Senin şahsında tüm Annelerin Gününü kutluyorum. Güzel ellerinden öperim.

19ATTİLA ATASOY
Abone Olgoogle-news

ATTİLA ATASOY

Anneler günü kutlu olsun... Annem Mücevher gibi aramızda olmayanlara rahmet olsun... Sevgi, saygı, minnet ve özlemle..

20BERK OKTAY
Abone Olgoogle-news

BERK OKTAY

Benim Cennet kokulum... Seni seviyorum Anneler Günün Kutlu olsun

21REZA ÖZCAN
Abone Olgoogle-news

REZA ÖZCAN

İşte benim biricik anam...Günün kutlu olsun anam. Aydınlık yüzlü̈, cumhuriyet kadını, 50’lili yıllarda mini eteğiyle Beyoğlu’nda gezerken, 2000’li yılların İstanbul’una tahammül edemeyip Akçay’a yerleşen, çiçek kokulu, kocaman yürekli anam...

22ÇAĞLA KUBAT
Abone Olgoogle-news

ÇAĞLA KUBAT

Anneciğim Anneler Günün kutlu olsun

23CİVAN CANOVA
Abone Olgoogle-news

CİVAN CANOVA

Annemiz ve biz

24GONCA VUSLATERİ
Abone Olgoogle-news

GONCA VUSLATERİ

Annem... Ne olduysa olmuştur anne ile kızı arasında. Her anne bir zaman çocuktu.Seni çocukluğundan öpüyorum sevgili Zûleyham. Annem .Suya bırakılan kırmızı kalpsin sen... Kıyısız.. Tüm dalgalarına teşekkür ederim.

25MESUT AKUSTA
Abone Olgoogle-news

MESUT AKUSTA

"Karşılıksız Sevgi ve Fedakârlığı Simgesi Olan Annelerimizin" Anneler Günü kutlu olsun

26SİNEM USLU
Abone Olgoogle-news

SİNEM USLU

Nenninennilerin en güzeli. Benim canım anacığım. Allah seni başımızdan eksik etmesin. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Anneler Günün kutlu olsun..

27VOLKAN BAHÇEKAPILI
Abone Olgoogle-news

VOLKAN BAHÇEKAPILI

Anneler Günün kutlu olsun benim her şeyim. Seni çok seviyoruz.

28
Abone Olgoogle-news

İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi