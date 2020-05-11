Yokluğuna hiç alışamadım, hiç alışamayacağım...

Nazlı Kurbanzade Sunal “Anne olunca anlarsın.” 9 ay öncesine kadar annemden en çok duyduğum cümleydi belki de. Haklıymış. Anne olunca gerçekten anladım ki bu başka bir sevgi, başka bir aşk, başka bir duygu, başka bir endişe, başka bir heyecan.. Bambaşka bir şeymiş. Kalbimde bu kadar çok farklı duyguya aynı anda yer olabileceğini hiç bilemezdim. Meğer ne genişmiş. Başta annelerim Şehnaz Kurbanzade ve Gül Sunal olmak üzere tüm annelerin, kendini anne hissedenlerin, anne olacak olanların ve kalbinde anne sevgisi hisseden tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun. Ve canım Narin en büyük teşekkür sana, iyi ki beni seçtin.