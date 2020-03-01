YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? YÖKDİL sonuçlarının açıklanma tarihi

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1), İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılacak. Sınav saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verildi. Saat 13.15’te sona erecek YÖKDİL’in sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Sonuç tarihi öncesinde alacakları puanı tahmin etmek isteyen adaylar, YÖKDİL soru ve cevap anahtarının yayınlanmasını bekliyor. Peki, YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?