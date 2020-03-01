YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? YÖKDİL sonuçlarının açıklanma tarihi
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) bugün gerçekleştiriliyor. Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavlarına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların girdiği YÖKDİL’in sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Peki, YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? İşte YÖKDİL sonuçlarının açıklanma tarihi...
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1
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1), İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılacak. Sınav saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verildi. Saat 13.15’te sona erecek YÖKDİL’in sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Sonuç tarihi öncesinde alacakları puanı tahmin etmek isteyen adaylar, YÖKDİL soru ve cevap anahtarının yayınlanmasını bekliyor. Peki, YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
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YÖKDİL SORULARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
YÖKDİL soru ve cevapları için açıklama yapılmadı ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında 1 Mart tarihli YÖKDİL soru ve cevap anahtarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
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YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı 2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile 2020 YÖKDİL sonuç tarihi paylaşılmıştı. Takvime göre YÖKDİL sonuçları 26 Mart 2020 tarihinde açıklanacak.
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YÖKDİL DEĞERLENDİRME
Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.