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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL 2022 sonuçları için ÖSYM tarih verdi

#Yökdil Sonuçları#YÖKDİL#Yökdil 2022

YÖKDİL sonuçları için heyecan giderek artıyor. 2022 YÖKDİL/1 için başvurular ocak ayında alındı. Adaylar sınava 13 Mart tarihinde girdiler. Sınav, saat 10.15’de başladı ve 3 saat (180 dakika) boyunca devam etti. Sınavın ardından YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/3YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak YÖKDİL 2022 sonuçları için ÖSYM tarih verdi

YÖKDİL sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının birincisi bu sene 13 Mart tarihinde yapıldı. YÖLDİL sonuçları açıklanır açıklanmaz ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenilecek. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda sonuçların açıklanacağı tarih bildirildi. İşte YÖKDİL sonuç tarihi

2/3YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları 29 Mart tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

3/3DEĞERLENDİRME

DEĞERLENDİRME

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

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#Yökdil Sonuçları#YÖKDİL#Yökdil 2022