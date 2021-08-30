YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL/2 sınav sonuç tarihini duyurdu!
YÖKDİL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 29 Ağustos tarihinde gerçekleşen 2021-YÖKDİL/2 sınavının ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece sosyal bilimler alanında yapılan söz konusu sınavın sonuçları 2021 ÖSYM takvimine göre eylül ayında erişimde olacak. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merakla beklenen YÖKDİL sonuç tarihi hakkında bilgiler.
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2021 YÖKDİL sonuç ekranı üzerinden açıklanacak olan sınav puanları adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının soru ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı. Söz konusu sınavın cevap anahtarı ile netleri hakkında bilgi edinen adaylar sonuçlar için beklemeye başladı. Yabancı dil puanı almak isteyen adayların katılım sağladığı YÖKDİL/2 sınav sonuçları 21 Eylül'de açıklanacak.
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YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL sonuç tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Buna göre sınav sonuçları, 21.09.2021 tarihinde açıklanacak.
Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerli olacak.
Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir.
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İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
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SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.