YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL/2 sınav sonuç tarihini duyurdu!

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YÖKDİL sonuç tarihi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Buna göre sınav sonuçları, 21.09.2021 tarihinde açıklanacak.



Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerli olacak.



Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir.