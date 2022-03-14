YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

13 Mart Pazar günü tamamlanan YÖKDİL/1 sınavının ardından sonuç heyecanı başladı. Yapılan değerlendirmelerin tamamlanması ardından YÖKDİL sonuçları online sistem üzerinden paylaşılacak.
ÖSYM takvimine göre mart ayının ortasında gerçekleşen YÖKDİL/1'in sonuçları aynı ay içerisinde ilan edilecek. YÖKDİL sonuçları 29 Mart 2022 tarihinde ÖSYM'nin sonuç ekranı olan AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden açıklanacak.
Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.