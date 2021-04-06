YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre YÖKDİL sonuç tarihi
YÖKDİL sonuçları nisan ayının ilk günlerinde en çok araştırılan konulardan biri oldu. ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre mart ayında gerçekleşen YÖKDİL'in sonuçları, nisan ayında açıklanacak. YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre YÖKDİL sonuç tarihi
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YÖKDİL'de hazırlık süreci yerini sonuç heyecanına bıraktı. Genellikle akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı YÖKDİL sınavının sonuçları bu ay içerisinde AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden açıklanacak.
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ÖSYM'nin 2021 yılı için yayımladığı sınav takvimine göre, YÖKDİL/1 sınav sonuçları 20 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.
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Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
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YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.