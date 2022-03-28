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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2022 YÖKDİL sonuç tarihi

#YÖKDİL#YÖKDİL Sonuçları#2022 YÖKDİL

YÖKDİL sonuçları sınavın tamamlanması ardından gündeme geldi. Ocak ayında başvuruları tamamlanan YÖKDİL, 13 Mart tarihinde gerçekleşti. YÖKDİL sonuçları tarihi ÖSYM takviminde yer alıyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2022 YÖKDİL sonuç tarih

1/3YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM takvimine göre 2022 YÖKDİL sonuç tarihi

YÖKDİL sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenilecek. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda sonuçların açıklanacağı tarih bildirildi. İşte YÖKDİL sonuç tarihi

2/3YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak ÖSYM takvimine göre 2022 YÖKDİL sonuç tarihi

YÖKDİL sonuçları 29 Mart tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

3/3YÖKDİL DEĞERLENDİRME

YÖKDİL DEĞERLENDİRME

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

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#YÖKDİL#YÖKDİL Sonuçları#2022 YÖKDİL