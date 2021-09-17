YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YÖKDİL/2 sınav sonuç tarihi
YÖKDİL/2 sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)tarafından 29 Ağustos'ta gerçekleşen söz konusu sınavın sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından erişime açılacak. ÖSYM sınav takviminde YÖKDİL sonuçları eylül ayında erişime açılacak. İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece sosyal bilimler alanında gerçekleşen söz konusu sınavın sonuçları aday T.C kimlik no ile AİS ekranından sorgulanacak. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 YÖKDİL/2 sınav sonuç tarihi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı ÖSYM takviminde belli oldu. 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2021-YÖKDİL/2) sonuçları için tarih belli oldu. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.
2
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM bu yılın takvimiyle YÖKDİL sonuç tarihini paylaştı. Resmi adreste de yer alan bilgiye göre, YÖKDİL sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.
3
Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerli olacak. Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir.
4
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.