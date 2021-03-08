YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM’ye çevrildi

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 28 Şubat’ta yapılan 2020-YÖKDİL/2 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 1 Mart 2020 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları 16 Mart 2020 tarihinde açıklanmıştı. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.



İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.



ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.



