YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YÖKDİL sınav sonuç tarihi belli oldu!

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM bu yılın takvimiyle YÖKDİL sonuç tarihini paylaştı. Resmi adreste de yer alan bilgiye göre, YÖKDİL sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

br>Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerli olacak. Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir.