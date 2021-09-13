YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YÖKDİL sınav sonuç tarihi belli oldu!
YÖKDİL sınav sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)tarafından 29 Ağustos'ta gerçekleşen söz konusu sınav sonrası yayınlanan soru ve cevap anahtarı ile netleri hakkında bilgi sahibi olan adaylar YÖKDİL puanları içn sabırsızlanmaya başladı. ÖSYM sınav takviminde YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 YÖKDİL sınav sonuç tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu sınava giren adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2021-YÖKDİL/2) sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ile sorgulamaya açılacak. 2021 ÖSYM takvimine göre YÖKDİL sonuçları 21 Eylül 2021 duyurulacak.
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YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM bu yılın takvimiyle YÖKDİL sonuç tarihini paylaştı. Resmi adreste de yer alan bilgiye göre, YÖKDİL sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. br>Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerli olacak. Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir.
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İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
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ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.