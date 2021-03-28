YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-YÖKDİL/1 sınav sonuç tarihi belli oldu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) 47 sınav merkezinde yapıldı. Sınava katılım sağlayan on binlerce aday ise şimdi sonuçlara odaklandı. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2021 ÖSYM takvimindeki ilk YÖKDİL oturumu geride kaldı. Sınav, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanları ile Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapıldı. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu. İşte, 2021-YÖKDİL/1 sonuçlarına dair ayrıntılar...
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YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor sınav sonuçları için ise 20 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor. Ancak bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluğuna göre daha erkene de çekilebilecek.
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SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir.
Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle “geçersiz” sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir.
Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.