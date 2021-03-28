YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-YÖKDİL/1 sınav sonuç tarihi belli oldu

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YÖKDİL soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor sınav sonuçları için ise 20 Nisan tarihinde açıklanması bekleniyor. Ancak bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluğuna göre daha erkene de çekilebilecek.