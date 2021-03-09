YÖKDİL sonuçları açıklandı! ÖSYM’den 2020 YÖKDİL/2 sonuçları açıklaması

HALİS AYGÜN'DEN AÇIKLAMA ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili, 'Değerli adaylarımız, 28 Şubat tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-YÖKDİL/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.' açıklamasını yaptı.