YÖKDİL sonuçları açıklandı! ÖSYM’den 2020 YÖKDİL/2 sonuçları açıklaması

YÖKDİL sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına giren adayların heyecanla beklediği sonuçlar erişme açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Mart 2021 tarihinde saat 17.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyorlar.
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YÖKDİL sonuçları ÖSYM son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. Ertelenen 2020 YÖKDİL/2 oturumu 28 Şubat tarihinde merkezi olarak gerçekleştirildi. Sorular ve cevapların açıklanmasının ardından adaylar heyecanla sonuçları bekliyorlardı. YÖKDİL sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. İşte sonuç sorgulama ekranı
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YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI
28 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2020-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Mart 2021 tarihinde saat 17.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili, 'Değerli adaylarımız, 28 Şubat tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-YÖKDİL/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.' açıklamasını yaptı.