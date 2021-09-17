YÖKDİL sonuçları açıklandı! ÖSYM YÖKDİL 2021 sınav sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL sonuçları ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. YÖKDİL 2 sınavı 29 Ağustos tarihinde düzenlendi. Sınav; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde merkezi olarak yapıldı. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları nereden sorgulanır? İşte ÖSYM sonuç sorgulama sayfası
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YÖKDİL sonuçları açıklandı. 29 Ağustos tarihinde düzenlenen YÖKDİL sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Eylül 2021 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. İşte YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı
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YÖKDİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/2) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, İngilizce Sağlık Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığındaki 71 numaralı sorunun “B” olarak girilmiş doğru cevabın “A” olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Eylül 2021 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.