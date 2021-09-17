YÖKDİL sonuçları açıklandı! ÖSYM YÖKDİL 2021 sınav sonuçları sorgulama ekranı

DEĞERLENDİRME Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.



Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.



Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.



Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.