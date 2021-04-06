YÖKDİL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 YÖKDİL sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de

YÖKDİL sonuçları nisan ayının ilk günlerinde en çok araştırılan konulardan biri oldu. ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre mart ayında gerçekleşen YÖKDİL'in sonuçları, nisan ayında açıklanacak. YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre YÖKDİL sonuç tarihi



YÖKDİL'de hazırlık süreci yerini sonuç heyecanına bıraktı. Genellikle akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı YÖKDİL sınavının sonuçları 20 Nisan 2021 tarihinde AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden açıklanacak.