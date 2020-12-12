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Haber Giriş: 12 Aralık 2020 - 22:19 | 

YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen YÖKDİL/2 sınavın tarihi araştırılıyor!

'Ertelenen YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?' sorusu, yabancı dil puanını belgelemek isteyen binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. YÖKDİL'in bu yılki son sınavına girecek olan vatandaşlar, ÖSYM'nin gerçekleştireceği bu sınavın tarihini merak ediyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

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ÖSYM tarafından farklı dillerde düzenlenen ve yabancı dil puanını belgelemek isteyen vatandaşların katılım sağladığı YÖKDİL sınavı ertelendi. Söz konusu sınav için günlerdir hazırlık yapan binlerce aday, yeni sınav tarihini merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2ÖSYMDEN ERTELEME AÇIKLAMASI
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ÖSYM'DEN ERTELEME AÇIKLAMASI

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, 

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DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve  kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır."

Öte yandan ÖSYM takvimine göre ertelenen sınavların aralık ayında yapılması planlanmıştı.

4SINAV NE ZAMAN YAPILACAK
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SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri neticesinde ertelenen ÖSYM sınavlarının yeni tarihi hakkında bir bilgi yok. Konuya dair tarih bilgisi ya da farklı ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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