YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? 2020 YÖKDİL takvimi

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylara yönelik düzenlenecek YÖKDİL'in 2020 etabı için bekleyiş devam ediyor. İşte, ÖSYM'de yer alan bilgilere göre 2020 YÖKDİL takvimi...