MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? 2020 YÖKDİL takvimi
GeriGündem YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? 2020 YÖKDİL takvimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 12:25,

YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? 2020 YÖKDİL takvimi

2020 YÖKDİL sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava katılmak için başvuru yapması gereken adaylar, ÖSYM'nin belirlediği takvimi sorguluyor. Adaylar, sınava yönelik hazırlık yaparken bir yandan da sınavın yapılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL başvuruları ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylara yönelik düzenlenecek YÖKDİL'in 2020 etabı için bekleyiş devam ediyor. İşte, ÖSYM'de yer alan bilgilere göre 2020 YÖKDİL takvimi...

2
Abone Olgoogle-news

YÖKDİL/2 sınavı, 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından sonuçlar 14 Ocak tarihinde açıklanacak.

3
Abone Olgoogle-news

Sınav başvuruları 21 Ekim-2 Kasım arasında yapılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi