YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? 2020 YÖKDİL takvimi
2020 YÖKDİL sınavı için geri sayım devam ediyor. Sınava katılmak için başvuru yapması gereken adaylar, ÖSYM'nin belirlediği takvimi sorguluyor. Adaylar, sınava yönelik hazırlık yaparken bir yandan da sınavın yapılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL başvuruları ne zaman?
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1
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Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylara yönelik düzenlenecek YÖKDİL'in 2020 etabı için bekleyiş devam ediyor. İşte, ÖSYM'de yer alan bilgilere göre 2020 YÖKDİL takvimi...
2
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YÖKDİL/2 sınavı, 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından sonuçlar 14 Ocak tarihinde açıklanacak.
3
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Sınav başvuruları 21 Ekim-2 Kasım arasında yapılacak.