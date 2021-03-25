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Haber Giriş: 25 Mart 2021 - 15:31 | 

YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? YÖKDİL sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

YÖKDİL sınavına kısa bir süre kala tarih ve saat araştırmaları hız kazandı. ÖSYM, 2021-YÖKDİL/1 Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri ile ilgili duyurusunu resmi sayfası üzerinden paylaştı. ÖSYM tarafından organize edilecek olan söz konusu sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta?

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ÖSYM yıl içerisinde yapılacak YÖKDİL sınavı tarihlerini paylaştı. YÖKDİL sınavı 28 Mart 2021 tarihinde yapılacak. 2021-YÖKDİL/1 sınavına girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

2SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 28 Mart'ta uygulanacak 2021-YÖKDİL/1 sınavı adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

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Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, bugün saat 14.00'ten itibaren erişime açıldı. Adaylar, belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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