YÖKDİL sınavı ne zaman? İşte 2021 YÖKDİL sınav ve başvuru takvimi
YÖKDİL/2 sınav ve başvuru takvimi öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Söz konusu sınav için beklemede olan adaylar 2021 ÖSYM takvimi ile tarih detaylarını araştırıyor. Peki, YÖKDİL/2 ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı takvim...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021 YÖKDİL/2) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yabancı dil alanında aldıkları puanları belgelendirmek için sınava katılım sağlayacak adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu tarihleri sorguluyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
2
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre;
3
YÖKDİL'in 2. sınavı için başvurular 2-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.
4
YÖKDİL ikinci sınavı 29 Ağustos 2021'de yapılacak.