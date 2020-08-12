Gündem Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 15:56 , 12 Ağustos 2020 - 16:00

YÖKDİL sınavı ne zaman? İşte 2020 YÖKDİL takvimi!

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının 2020 etabı için geri sayım sürüyor. YÖKDİL'in ne zaman yapılacağı, söz konusu sınava katılmak için plan yapan ve beklemede olan kişiler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, YÖKDİL ne zaman yapılacak?