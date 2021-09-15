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Haber Giriş: 15 Eylül 2021 - 11:40 | 

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih

YÖKDİL/2 Sınavı'nda İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece sosyal bilimler alanında yapıldı. Gözler şimdi sonuçların erişime açılma tarihinde. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. İşte, ÖSYM'nin verdiği tarih...

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ÖSYM bu yılın takvimiyle YÖKDİL sonuç tarihini paylaştı. Resmi adreste de yer alan bilgiye göre, YÖKDİL sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

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Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerli olacak. Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir.

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