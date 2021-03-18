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Haber Giriş: 18 Mart 2021 - 14:08 | 

YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı! 2021 YÖKDİL ne zaman yapılacak?

YÖKDİL sınav yerleri ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. 2021 YÖKDİL/1 oturumu için başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla sınav tarihini bekliyorlar. ÖSYM sınava başvuran adayların giriş belgelerini yayımlandı. İşte YÖKDİL giriş belgesi alma ekranı ve sınav tarihi

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YÖKDİL sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 28 Mart tarihinde merkezi olarak yapılacak.

2YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

28 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

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