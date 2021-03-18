YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı! 2021 YÖKDİL ne zaman yapılacak?
YÖKDİL sınav yerleri ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. 2021 YÖKDİL/1 oturumu için başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla sınav tarihini bekliyorlar. ÖSYM sınava başvuran adayların giriş belgelerini yayımlandı. İşte YÖKDİL giriş belgesi alma ekranı ve sınav tarihi
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YÖKDİL sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 28 Mart tarihinde merkezi olarak yapılacak.
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YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
28 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.