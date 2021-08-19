YÖKDİL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sınav yerleri açıklandı mı? Gözler ÖSYM. gov.tr ekranında!
YÖKDİL sınav giriş belgesi için gözler artık ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. ÖSYM takvimine göre, bu yıl ikincisi yapılacak olan YÖKDİL sınavı 29 Ağustos'ta adayların katılımı ile organize edilecek. Ölçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2021-YÖKDİL/2 sınav giriş yerlerinde aday salon numarası bilgileri yer alacak. YÖKDİL sınav belgesi AİS ekranı üzerinden alınacak. Peki, YÖKDİL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte, 2021-YÖKDİL/2 sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih hakkında ayrıntılı bilgiler.
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YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı mı, sorusunun yanıtını almak isteyen adaylar ÖSYM'nin internet sitesine yoğunlaştı. Söz konusu sınavın başvurularını 27 Temmuz’a kadar yapan adayların beklentileri yaklaşan sınav öncesi yoğunlaştı. Yabancı dil sınav puanı almak isteyen adaylar katılım göstereceği YÖKDİL sınavı 29 Ağustos'ta yapılacak. Kılavuzda yer alan bilgilere göre sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce ilan edilecek.
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YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere yayınlanıyor. Bu yıl YÖKDİL 2 29 Ağustos'ta gerçekleşecek. Bu bilgiler ışığında YÖKDİL sınav giriş belgelerinin 19 Ağustos Perşembe günü erişime açılması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberimizde yer vereceğiz.
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SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edebilecekler.
Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.
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Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.