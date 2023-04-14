YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli? YÖKDİL sınav sonucu nerede kullanılır? ÖSYM kılavuz bilgileri...

YÖKDİL PUANI NERELERDE GEÇERLİ?

Sınav, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla; İlkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimleralanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede FenBilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır.



Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.