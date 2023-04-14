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YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli? YÖKDİL sınav sonucu nerede kullanılır? ÖSYM kılavuz bilgileri...

Güncelleme Tarihi:

#YÖKDİL#YÖKDİL Sonuçları Kaç Yıl Geçerli#ÖSYM
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 10:59

YÖKDİL sonuç geçerlilik süresi, sınav sonuçlarıyla beraber merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, yılda iki defa ÖSYM tarafından düzenleniyor. Sınavla beraber bazı detaylar da merak konusu oldu. Peki YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli? YÖKDİL sınav sonucu nerede kullanılır? İşte ayrıntılar...

1/3YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli YÖKDİL sınav sonucu nerede kullanılır ÖSYM kılavuz bilgileri...

YÖKDİL geçerlilik süresi ve hangi kurumlarda kullanılabileceği sınav sonuçlarıyla beraber gündeme geldi. Sınav ilkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerindesadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılıyor. Peki YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli? YÖKDİL sınav sonucu nerede kullanılır? İşte konu hakkında bilgiler...

2/3YÖKDİL SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ

YÖKDİL SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerli olacak.

3/3YÖKDİL PUANI NERELERDE GEÇERLİ

YÖKDİL PUANI NERELERDE GEÇERLİ?

Sınav, Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla; İlkbahar Döneminde İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimleralanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında, Sonbahar Döneminde İngilizcede FenBilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır.

Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecek.

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