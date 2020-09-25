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Hürriyet
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Haber Giriş: 25 Eylül 2020 - 15:18 | 

YÖKDİL ne zaman yapılacak? YÖKDİL 2020 başvuru tarihleri açıklandı

YÖKDİL başvuruları her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı, ÖSYM sınav takvimine göre sınav 13 Aralık tarihinde yapılacak. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde gerçekleştirilecek.

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YÖKDİL 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) her yıl belirli tarihlerde gerçekleştiriliyor. Sınav 13 Aralık tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar ise 14 Ocak 2021’de açıklanacak.

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YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖKDİL başvuruları 21 Ekim’de başlayacak ve 2 Kasım’da sona erecek.YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınav 13 Aralık tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar ise 14 Ocak 2021’de açıklanacak.

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