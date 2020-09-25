YÖKDİL ne zaman yapılacak? YÖKDİL 2020 başvuru tarihleri açıklandı

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?



YÖKDİL başvuruları 21 Ekim’de başlayacak ve 2 Kasım’da sona erecek.YÖKDİL NE ZAMAN YAPILACAK?



Sınav 13 Aralık tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar ise 14 Ocak 2021’de açıklanacak.