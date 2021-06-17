YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte 2021 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi
YÖKDİL Sınavı'na; yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılıyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? YÖKDİL başvurusu ne zaman?
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YÖKDİL hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Bu yıl ilk etabı yapılan, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından gözler 2021'de yapılacak ikinci YÖKDİL sınavına çevrildi. İşte, 2021 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre;
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YÖKDİL'in 2. sınavı için başvurular 2-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.
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YÖKDİL ikinci sınavı 29 Ağustos 2021'de yapılacak.