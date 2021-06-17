YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte 2021 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi

YÖKDİL hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Bu yıl ilk etabı yapılan, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından gözler 2021'de yapılacak ikinci YÖKDİL sınavına çevrildi. İşte, 2021 YÖKDİL/2 başvuru ve sınav takvimi...