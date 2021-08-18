YÖKDİL ne zaman yapılacak? YÖKDİL 2021/2 sınav tarihi
YÖKDİL sınav tarihi, akademik anlamda yabancı dillerini kanıtlamak isteyen adayların gündemini oluşturuyor. YÖKDİL sınavına yönelik araştırmalar tarihin yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak olan 2021-YÖKDİL/2 Sınavı ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda gerçekleşecek. Peki, 2021 YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte 2021 YÖKDİL sınav tarihi