Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020 YÖKDİL/2) için adayların bekleyişi devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle değişen tarihler, bu sınava katılım sağlayacak adayları meraklandırdı. Peki, YÖKDİL ne zaman yapılacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yabancı dil alanında yeterliliklerini belgelendirmek için YÖKDİL sınavına katılım sağlama planı yapan adaylar, ÖSYM'nin YÖKDİL için belirlediği tarihi sorguluyor. İşte, 2020 YÖKDİL sınav tarihi...
2
Abone Ol
YÖKDİL 2020 NE ZAMAN?
YÖKDİL/2 sınavı, 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından sonuçlar 14 Ocak tarihinde açıklanacak.
3
Abone Ol
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Sınav başvuruları 21 Ekim-2 Kasım arasında yapılacak.