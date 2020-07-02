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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 15:34,

YÖKDİL ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020 YÖKDİL/2) için adayların bekleyişi devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle değişen tarihler, bu sınava katılım sağlayacak adayları meraklandırdı. Peki, YÖKDİL ne zaman yapılacak?

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Yabancı dil alanında yeterliliklerini belgelendirmek için YÖKDİL sınavına katılım sağlama planı yapan adaylar, ÖSYM'nin YÖKDİL için belirlediği tarihi sorguluyor. İşte, 2020 YÖKDİL sınav tarihi...

2YÖKDİL 2020 NE ZAMAN
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YÖKDİL 2020 NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 sınavı, 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından sonuçlar 14 Ocak tarihinde açıklanacak.

3BAŞVURULAR NE ZAMAN
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BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Sınav başvuruları 21 Ekim-2 Kasım arasında yapılacak.

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