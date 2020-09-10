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Hürriyet
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Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 17:00 | 

YÖKDİL ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih!

Eylül ayı ile birlikte 2020 YÖKDİL sınavı için geri sayım devam ediyor. Adaylar, sınava katılmak için hazırlık yaparken bir yandan da sınavın yapılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman?

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'YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?' sorusu, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Akademik anlamda yabancı dillerini resmiyete dökecek olan vatandaşlar, ÖSYM'nin düzenleyeceği yabancı dil sınavına katılım gösterecek. İşte, 2020 YÖKDİL hakkında tarih bilgisi...

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YÖKDİL/2 sınavı, 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından sonuçlar 14 Ocak tarihinde açıklanacak.

Sınav başvuruları 21 Ekim-2 Kasım arasında yapılacak.

3YÖKDİL SINAVI PUANI NASIL HESAPLANACAK
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YÖKDİL SINAVI PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

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