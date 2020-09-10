YÖKDİL ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih!

'YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?' sorusu, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Akademik anlamda yabancı dillerini resmiyete dökecek olan vatandaşlar, ÖSYM'nin düzenleyeceği yabancı dil sınavına katılım gösterecek. İşte, 2020 YÖKDİL hakkında tarih bilgisi...