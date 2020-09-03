YÖKDİL ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı tarih!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından gözler akademik kariyer hedefleyenler için bir diğer sınav olan YÖKDİL'e çevrildi. Peki, 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman?
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Yabancı dil alanında puan almak için YÖKDİL'e katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, 2020 YÖKDİL sınav tarihlerini sorguluyor Daha önce Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen sınav, geçen yıldan bu yana ÖSYM'nin koordinesinde düzenleniyor. İşte, 2020 YÖKDİL sınav tarihi...
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YÖKDİL/2 sınavı, 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından sonuçlar 14 Ocak tarihinde açıklanacak.
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Sınav başvuruları 21 Ekim-2 Kasım arasında yapılacak.
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YÖKDİL SINAVI PUANI NASIL HESAPLANACAK?
Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.