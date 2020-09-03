YÖKDİL ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı tarih!

Yabancı dil alanında puan almak için YÖKDİL'e katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, 2020 YÖKDİL sınav tarihlerini sorguluyor Daha önce Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen sınav, geçen yıldan bu yana ÖSYM'nin koordinesinde düzenleniyor. İşte, 2020 YÖKDİL sınav tarihi...