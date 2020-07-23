Gündem Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 16:31 , 23 Temmuz 2020 - 16:32

YÖKDİL ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı takvim

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020 YÖKDİL/2) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yabancı dil alanında aldıkları puanları belgelendirmek için sınava katılım sağlayacak adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu tarihleri sorguluyor. Peki, YÖKDİL/2 ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı takvim...