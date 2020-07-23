YÖKDİL ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı takvim

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020 YÖKDİL/2) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yabancı dil alanında aldıkları puanları belgelendirmek için sınava katılım sağlayacak adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu tarihleri sorguluyor. Peki, YÖKDİL/2 ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı takvim...
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YÖKDİL/2 sınav ve başvuru takvimi öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Söz konusu sınav için beklemede olan adaylar güncellenen 2020 ÖSYM takvimi ile tarih detaylarını araştırıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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YÖKDİL/2 sınavı, 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından sonuçlar 14 Ocak tarihinde açıklanacak.
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Sınav başvuruları 21 Ekim-2 Kasım arasında yapılacak.