YÖKDİL ne zaman? İşte 2022 YÖKDİL takvimi

YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL 2022 sınav başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla netlik kazandı.



YÖKDİL/1 başvurusu 21.01.2022 ve 31.01.2022 tarihinde YÖKDİL/2 ise 06.07.2022 ve 18.07.2022'de tarihleri arasında kabul edilecek.



