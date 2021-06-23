YÖKDİL ne zaman? İşte 2021 YÖKDİL/2 son bilgiler

YÖKDİL/2 sınav ve başvuru takvimi öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Söz konusu sınav için beklemede olan adaylar 2021 ÖSYM takvimi ile tarih detaylarını araştırıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...