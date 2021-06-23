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Haber Giriş: 23 Haziran 2021 - 15:44 | 

YÖKDİL ne zaman? İşte 2021 YÖKDİL/2 son bilgiler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021 YÖKDİL/2) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yabancı dil alanında aldıkları puanları belgelendirmek için sınava katılım sağlayacak adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu tarihleri sorguluyor. Peki, YÖKDİL/2 ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı takvim...

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1

YÖKDİL/2 sınav ve başvuru takvimi öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Söz konusu sınav için beklemede olan adaylar 2021 ÖSYM takvimi ile tarih detaylarını araştırıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

2

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre;

3

YÖKDİL'in 2. sınavı için başvurular 2-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

4

YÖKDİL ikinci sınavı 29 Ağustos 2021'de yapılacak.

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