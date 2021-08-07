YÖKDİL ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021-YÖKDİL/2 sınav tarihi için geri sayım başladı!

YÖKDİL NE ZAMAN? 2021-YÖKDİL/2 Sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecektir.



Adaylara başvuru esnasında beyan ettikleri alan ve yabancı dile ait sınav evrakı verilecektir. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.