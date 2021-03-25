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Haber Giriş: 25 Mart 2021 - 02:35 | 

YÖKDİL ne zaman, bu hafta mı yapılacak? 2021-YÖKDİL/1 sınav takvimini ÖSYM açıkladı

YÖKDİL sınavı adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından organize edilecek olan söz konusu sınava yabancı dil puanı almak isteyen adaylar katılım gösterecek. Başvuruları 5-15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınav belgeleri ÖSYM'nin AİS ekranı "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden alınacak. YÖKDİL sınavına adaylar giriş belgesi olmadan katılamayacak. Peki, YÖKDİL ne zaman yapılacak? İşte, 2021-YÖKDİL/1 sınav tarihi ile ilgili merak edilenler.

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2021-YÖKDİL sınavı için geri sayım başlarken, adaylar sınavın tarihine yoğunlaştı. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak olan YÖKDİL sınavı bu hafta sonu yapılacak. 2021-YÖKDİL/1 sınavı ÖSYM sınav takvimine göre 28 Mart 2021 tarihinde uygulanacak.

2YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 28 Mart'ta uygulanacak.

Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

3SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adayların sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, erişime açıldı. Adaylar, belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

2021-YÖKDİL/1 sınavına girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

4SINAVA GİRİŞTE YASAK OLAN EŞYALAR

SINAVA GİRİŞTE YASAK OLAN EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla<,br>
Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

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Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).

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