YÖKDİL ne zaman açıklanır? İşte 2022 YÖKDİL sonuç tarihi

YÖKDİL/1 Sınavı'nda İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece sosyal bilimler alanında yapıldı. Gözler şimdi sonuçların erişime açılma tarihinde. İşte, YÖKDİL sonuçları hakkında detaylar...
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’unun erişime açıldığı belirtildi. Sınava başvuran adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün boyunca ulaşabilecek.
YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı. Sınav sonuçları için ise 29 Mart tarihinde açıklama yapılması bekleniyor. Ancak bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluğuna göre daha erkene de çekilebilecek.