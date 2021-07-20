YÖKDİL geç başvuruları ne zaman? 2021-YÖKDİL/2 sınav ve geç başvuru tarihi belli oldu!
YÖKDİL geç başvuru tarihi için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) için geç başvuru işlemleri başvuru kılavuzunda yer alan tarihlerde alınacak. Normal başvuru tarihini kaçıran adaylar geç başvuru süresinde sınav ücretini %50 artırımlı olarak ödeyecekler. YÖKDİL geç başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ile alınacak. Peki, YÖKDİL geç başvuruları ne zaman? İşte, 2021-YÖKDİL/2 sınav ve geç başvuru tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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YÖKDİL sınav ve geç başvuru tarihi adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanları ile Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan YÖKDİL sınavı takvime göre 29 Ağustos 2021'de gerçekleşecek. YÖKDİL geç başvuruları ise 27 Temmuz 2021'de yapılacak.
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YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2021-YÖKDİL/2 sınavı geç başvuruları 27 Temmuz 2021'de yapılacak.
Sınava; Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek isteyen adaylar katılabileceklerdir.
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Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.
Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.
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YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
2021-YÖKDİL/2 Sınavı, 29 Ağustos 2021 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.
Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecektir. Adaylara başvuru esnasında beyan ettikleri alan ve yabancı dile ait sınav evrakı verilecektir.
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Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir.