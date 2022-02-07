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YÖKDİL geç başvuru tarihi 2022: YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılacak?

#YÖKDİL#Ösym#Sınav

YÖKDİL geç başvuru tarihleri, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2022-YÖKDİL/1) katılacak adayların gündeminde yer alıyor. 21 - 31 Ocak arasında alınan başvuru sürecinde müracaatlarını tamamlayamayanlar için YÖKDİL geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. YÖKDİL geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek. Peki, YÖKDİL geç başvuruları ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? İşte, 2022 YÖKDİL geç başvuruları hakkında ayrıntılar.

1/5YÖKDİL geç başvuru tarihi 2022: YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılacak

YÖKDİL geç başvuruları ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 13 Mart’ta yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) geç başvuruları ile adaylar başvurularını tamamlayabilecekler, ÖSYM takvimine göre YÖKDİL geç başvuruları 8 Şubat 2022 olacak. 185,00 TL olarak belirlenen YÖKDİL başvuru ücreti geç başvurularda yüzde 50 artırımlı olarak banka hesabına yatırılacak.

2/5YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN

YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022-YÖKDİL/1 geç başvuru günü 8 Şubat 2022 olarak belirlendi. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.

3/5GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

4/5YÖKDİL geç başvuru tarihi 2022: YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılacak

Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınav ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir. Yurt dışından sınava başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin İnternet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

5/5YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Dikkat: Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp, bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.

• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

• ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

• İş Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar dahil)

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#YÖKDİL#Ösym#Sınav