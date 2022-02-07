YÖKDİL geç başvuru tarihi 2022: YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılacak?

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Dikkat: Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp, bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.



• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



• Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



• Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri



• ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



• Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)



• İş Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar dahil)