YÖKDİL başvurusu başladı! ÖSYM YÖKDİL 2020/2 başvuru ekranı ve para yatırma detayları
YÖKDİL başvuru işlemleri 21 Ekim Çarşamba günü ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Akademik anlamda yabancı dil becerilerini kanıtlamak isteyen adayların katılım göstereceği YÖKDİL 2020/2 sınavı için başvurular, ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. Başvuru işleminin ardından adaylar, ücret ödemelerini tamamlayarak işlemlerini gerçekleştirmiş olacak. Peki, YÖKDİL 2020/2 başvuru işlemi nasıl yapılacak? İşte, pek çok vatandaşın araştırdığı bu konu hakkında detaylı bilgiler
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YÖKDİL başvurusu ile bu yıl ikinci kez yapılacak olan YÖKDİL 2020/2 sınavına giriş yapacak olan pek çok vatandaş, işlemlerini internet üzerinden tamamlayacak. Peki, YÖKDİL başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, binlerce vatandaşın merakla araştırdığı YÖKDİL 2020/2 başvuru işlemi hakkında detaylı bilgiler
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YÖKDİL 2020/2 BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?
YÖKDİL 2020/2 başvurusu 21 Ekim-2 Kasım tarih aralığında gerçekleşecek. Bu süreçte gerçekleştirilemeyen başvurular ise 9 Kasım tarihinde geç başvuru imkanı ile tamamlanabilecek.