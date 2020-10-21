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Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 10:06 | 

YÖKDİL başvurusu başladı! ÖSYM YÖKDİL 2020/2 başvuru ekranı ve para yatırma detayları

YÖKDİL başvuru işlemleri 21 Ekim Çarşamba günü ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. Akademik anlamda yabancı dil becerilerini kanıtlamak isteyen adayların katılım göstereceği YÖKDİL 2020/2 sınavı için başvurular, ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. Başvuru işleminin ardından adaylar, ücret ödemelerini tamamlayarak işlemlerini gerçekleştirmiş olacak. Peki, YÖKDİL 2020/2 başvuru işlemi nasıl yapılacak? İşte, pek çok vatandaşın araştırdığı bu konu hakkında detaylı bilgiler

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YÖKDİL başvurusu ile bu yıl ikinci kez yapılacak olan YÖKDİL 2020/2 sınavına giriş yapacak olan pek çok vatandaş, işlemlerini internet üzerinden tamamlayacak. Peki, YÖKDİL başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, binlerce vatandaşın merakla araştırdığı YÖKDİL 2020/2 başvuru işlemi hakkında detaylı bilgiler

2YÖKDİL 2020/2 BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILACAK
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YÖKDİL 2020/2 BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

YÖKDİL 2020/2 başvurusu 21 Ekim-2 Kasım tarih aralığında gerçekleşecek. Bu süreçte gerçekleştirilemeyen başvurular ise 9 Kasım tarihinde geç başvuru imkanı ile tamamlanabilecek.

YÖKDİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN
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YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL 2020/2 sınavı 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek. Adaylar, sınav sonuçlarını 14 Ocak 2021 tarihinde öğrenebilecek.

4YÖKDİL GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR
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YÖKDİL GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

YÖKDİL sınav sonuçları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

5YÖKDİL PARA YATIRMA İŞLEMİ NASIL VE NEREYE YAPILACAK
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YÖKDİL PARA YATIRMA İŞLEMİ NASIL VE NEREYE YAPILACAK?

130 TL olarak belirlenen YÖKDİL para yatırma işlemi şu bankalar üzerinden yapılacak;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)

 Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

 Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracakadaylar hariç)

 Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

 Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

 ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)

 Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)

 Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden veATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER”alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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